Tausende Zuschauer feiern in New York Joey Chestnut, Sieger beim großen Wettessen

„Mr. Hot Dog“ schafft 62 Würtchen in zehn Minuten

Einen gesunden Appetit und eine robuste Verdauung sollte Würstchen-Freunde schon haben, wenn sie sich am großen New Yorker Hot-Dog-Wettessen beteiligen. Zum US-Unabhängigkeitstag war es jetzt wieder so weit.

Tausende Zuschauer bejubelten am Ende die Leistung des 39-jährigen Siegers Joey Chestnut, der sich gegen Teilnehmer durchsetzte, die bereits Wettessen für Sushi, Donuts und gekochte Eier für sich entscheiden konnten. In zehn Minuten hat er 62 Kochwürstchen und wassergetränkte Brötchen verschlungen. Joey verfügt über viel Erfahrung. In 17 Jahren hat „Mr. Hot Dog“ 16 Mal gewonnen.

Die „Fress-Orgie“ findet vor dem Vergnügungspark Coney Island südlich von New York statt. Joeys Weltrekord liegt bei 76 Hot Dogs – das sind knapp acht pro Minute. Bei den Frauen hatte übrigens Miki Sudo mit 39,5 von den Juroren gezählten Hot Dogs vorn gelegen. Sie gewann seit 2014 mit Ausnahme von 2021 – als Schwangere hatte sie damals nicht teilgenommen.

Gesponsert wird der Wettbewerb nicht nur von einem Wurstproduzenten, sondern auch vom Hersteller eines Medikaments gegen Sodbrennen. Das lässt tief blicken.