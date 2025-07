Laute Knallgeräusche und Kanonendonner mitten in der Nacht – das klang nach akuter Gefahr! Also: Großeinsatz für die Polizei! Die von einem Anwohner in der Nacht zum Dienstag in Koblenz herbeigerufenen Beamten konnten das Kanonenfeuer zunächst bestätigen – aber die Spur zum Täter verlor sich zunächst im Dunkeln.

Also immer schön vorsichtig den Ohren nach, die Dienstwaffen für den Fall der Fälle griffbereit, sollte der Schütze genauso aggressiv sein wie der Lärm. Als sie aber den Ausgangspunkt des Kanonendonners erreicht hatten, mussten sie aufpassen, um nicht ins Wasser zu fallen: Sie standen an einem Teich – und in dem herrschte alles andere als Nachtruhe.

Polizei spricht von unerwarteter Lösung

Das laute und gleichzeitige Quaken zahlreicher Frösche habe ein täuschend echt klingendes Kanonenfeuer erzeugt, berichtete die Koblenzer Polizei. Und: „Manchmal führt uns die Natur eben zu den unerwartetsten Lösungen.“

Eine rasche Lösung für das Lärmproblem der Anwohner hatten die Beamten indes nicht: Die Teichbewohner mit Warnschüssen zu vertreiben, wäre nicht nur unverhältnismäßig gewesen, sondern mutmaßlich auch noch lauter als das Quaken.