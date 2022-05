Neues vom Campingplatz

Seit Tagen wird in der Berliner Politik kaum etwas so sehr ventiliert, wie die Campingplatz-Affäre rund um die allerhöchstwahrscheinlich künftige Regierende Bürgermeisterin.

Franziska Giffey (SPD), Kaschmirmantel und Seidentuch, hatte in der TV-Talkshow „Riverboat“ mit folgenden Worten die weitgehend akzeptierte und praktizierte relativ lässige Kleiderordnung im Abgeordnetenhaus kritisiert: „Die Leute können erwarten, dass die Person, die sie gewählt haben und die für sie eintritt, auch entsprechend adäquat daherkommt und nicht wie frisch vom Campingplatz.“ Sie fordert mehr Stil ein, weniger „Geschlunze“.

Hui, da gibt es aber Gegenwind. Grünen-Politikerin Monika Herrmann (noch nie ein echter Giffey-Fan) ruft via Twitter schon mal die neue Fashion-Senatorin aus und fordert in Anlehnung an berüchtigt beschönigende Giffey-Wortschöpfungen (Gute-Kita-Gesetz) ein „Schönes-Kostümchen-Gesetz“. Einige Grünen- und Linke-Abgeordnete sollen bereits verabredet haben, zur Wahl des neuen Senats am 21. Dezember im Jogginganzug aufzulaufen. Jetzt gerade. Ja, dit is Berlin.