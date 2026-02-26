Vorgewärmte Brille, Sprühduschen aus allen Richtungen. Bei der Toiletten-Technik sind die Japaner seit langem führend. Gefällt auch manchen Mitteleuropäern – den meisten geht es jedoch am Allerwertesten vorbei.

Jetzt kommt die nächste Sauberkeits-Offensive aus Fernost: Die Menschen-Waschmaschine. Für alle, denen Dusche und/oder Badewanne zu wenig ist. Von Kopf bis Fuß strahlend sauber, geföhnt und abgetrocknet – so gehts: Einsteigen in die 2,3 Meter lange Kapsel, Deckel zu. Warmes Wasser strömt ein, ultrafeine Mikrobläschen übernehmen die eigentliche Reinigung.

Parallel ermitteln eingebaute Sensoren allerlei aktuelle Daten zum Gesundheitszustand des Wasch-Probanden. Und gegen die Langeweile, die beim 15 Minuten dauernden Reinigungsprozess jederzeit überschwappen kann, gibt es ein ausgiebiges Sound- und Video-Angebot in der Kapsel.

Klingt super und hat auch nur einen winzigen Haken: der Preis. Falls Sie jedoch mal eben 326.000 Euro übrig haben, so viel kostet in Sachsen-Anhalt ein mittleres Einfamilienhaus, müssen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen.