Nichts reimt sich auf Genthin

Was Magdeburg und Halle (fast) allen anderen Städten im Land voraus haben

In Halle werden die Dummen nicht alle. Generationen von Magdeburgern frotzeln mit diesem Spruch gegen die je nach Perspektive zweitschönste oder schönste Großstadt Sachsen-Anhalts. Um dann, ja, Selbstironie können wir, automatisch nachzulegen: In Magdeburg an der Elbe ist es genau dasselbe.