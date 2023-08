Wohnmobile boomen seit Corona ohne Ende. Sie versprechen eine besondere Art von Unabhängigkeit: heute hier, morgen dort. Fahren und Schlafen, fahren und schlafen...

Was selbst einige der frischgebackenen Wohnmobil-Besitzer nicht wissen: Niemals Beides zugleich. Immer nur eins. Fahren oder schlafen. Dagegen verstieß jetzt eine muntere Runde von Fußballfans. Nach einem Spiel in Mainz dieselten die Jungs im Wohnmobil und unter Alkohol (hoffentlich nicht der Fahrer) wieder nach Hause Richtung Mosel.

Hinten schlief einer der Burschen. Er wurde wieder wach, als er neben der Bundesstraße am Fahrbahnrand lag. Was war passiert? In einer Kurve rollerte die schlafende Fracht gegen die nicht verschlossene Seitentür des Campers. Die sprang auf, Mann kullerte auf die Straße.

Die Freunde im Fahrerhaus bemerkten - nichts. Erst als die Polizei anrief und fragte, ob sie etwas vermissen würden, fiel auf, dass ein Kollege fehlte.

Alles glimpflich verlaufen, alle Jungs wieder vereint. Was sie sicher nie wieder vergessen: Entweder fahren oder schlafen.