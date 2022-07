Peinlich: Blitzer mit abgelaufenem Tüv

So ziemlich das fieseste was in der Geschichte der mobilen Fortbewegung und ihrer Zähmung erfunden wurde, war der gepanzerte Blitzeranhänger. Gern so aufgestellt, dass man ihn erst in letzter Sekunde sieht. Voll teurer Technik registriert das Teufelsgerät penibel jede Geschwindigkeitsübertretung, sendet das automatisiert an die zuständige Behörde, die dann das Geld eintreibt und Punkte verteilt.