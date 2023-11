Pistolen, Munition, Schlagstöcke: Was die Polizei so alles verliert

Die Berliner Polizei rüstet ab. Schließlich können Schlagstöcke Leuten wehtun. Und Pistolen können sogar schlimmstenfalls töten. Deshalb herrscht in den Waffenkammern der Hauptstadt-Ordnungshüter nun friedfertige Leere.

Allerdings – und dies wirft kein so gutes Licht auf die Polizei – geschah die Abrüstung nicht ganz freiwillig: Die Beamten haben massenhaft Ausrüstungsgegenstände verloren, wie die Innenverwaltung auf eine Anfrage der Linken zerknirscht einräumen musste. So sind allein in den vergangenen zwei Jahren 130 Schlagstöcke, 390 Reizgas-Sprühgeräte, mehr als 100 Schuss Munition, 35 Schutzwesten und zwei Pistolen verloren gegangen. Einfach so. Und niemand hat sie bisher wiedergefunden ...

Womit bewiesen ist, dass auch bei der Berliner Polizei gilt: Schwund ist überall. Was aber nicht schwindet, sondern wächst: Ein mulmiges Gefühl beim nächsten Berlin-Besuch.