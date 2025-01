Nette Geschichte aus Frankreich: Die Gemeinde Thiberville in der Normandie hat geerbt und ist damit auf einen Schlag alle Schulden los. Ein 91-Jähriger aus Paris hatte sein komplettes Vermögen von zehn Millionen Euro dem 1700-Einwohner-Ort vermacht, obwohl er selbst nie dort war. Einfach aus Gründen der Namensgleichheit.

Von Thiberville für Thiberville. Riesen-Freude im Rathaus des so großzügig bedachten Dorfes. Das Geld reicht sogar noch, um den kompletten Haushalt der nächsten fünf Jahre zu bestreiten. Thibervilles Gemeindeväter jedenfalls sind vorerst um einige gewichtige Sorgen ärmer.

Sollten diesbezüglich in Sachsen-Anhalt Hoffnungen entstehen: Vielleicht finden sich ja 44 Damen und/oder Herren Magdeburg, die nach dem Vorbild von Monsieur Thiberville die gleichnamige Stadt, also Magdeburg, demnächst mit ihrem Nachlass in Höhe von jeweils zehn Millionen Euro erfreuen? 28 Personen, die Halle heißen oder vier bis fünf Weißenfelse?

Schon rein statistischextrem unwahrscheinlich. Die Kommunen müssen also weiter den Gürtel eng schnallen. Deshalb: Lang leben alle, die Magdeburg, Halle oder Weißenfels heißen.