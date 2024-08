Der Moment, in dem Ihnen einfällt, dass Sie nach dem Tanken Ihre Brieftasche auf das Autodach gelegt haben. Seit einer Minute sind Sie wieder auf der Autobahn Richtung Süden und das Portemonnaie mit allen Papieren und 500 Euro Urlaubsgeld in bar ist definitiv nicht im Auto...

Hier kam am Wochenende die Polizei ganz groß raus. Die Beamten sperrten die komplette A8 am bayerischen Irschenberg. Und suchten zusammen mit dem unglücklichen Verlierer nach der Brieftasche. Das Wunder: Der Geldbeutel sowie der komplette Inhalt fanden sich wieder an. Auf einer Strecke von 1,5 Kilometern über die komplette Autobahn verteilt.

Der Moment, an dem Sie die Polizisten umarmen und eine Jahresration Kaffee für die Dienststelle spendieren möchten. Geht vermutlich beides nicht: Unerlaubtes Knuddeln von Amtspersonen und/oder nachträglicher Bestechungsversuch. Aber ein fettes Dankeschön ist drin.