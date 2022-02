Polizeieinsatz in Magdeburg wegen einer blauen Fußmatte

Dramatischer Einsatz am Magdeburger Hauptbahnhof – wegen einer blauen Fußmatte. Hier der Bericht im O-Ton: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde durch das Reinigungspersonal der Deutschen Bahn über den Diebstahl einer blauen Fußmatte in der Haupthalle informiert. Eine Videoauswertung zeigte einen Mann, welcher am Vortag kurz vor Mitternacht tatsächlich die Fußmatte entwendete. Eine Streife erkannte kurz darauf den Tatverdächtigen im Personentunnel des Hauptbahnhofes. Der 31-jährige Pole wurde daraufhin durch die Bundespolizisten angesprochen und zum Sachverhalt befragt. Er gab die Tat zu und führte die Bundespolizisten zu der Matte, welche er an anderer Stelle des Hauptbahnhofes abgelegt hatte. Somit konnte der Deutschen Bahn ihr Eigentum zurückgegeben werden.

