Der junge Mann hatte alles, was man zum mobilen Fahrspaß braucht: einen frisch erworbenen Führerschein, ein wirklich gutes Auto in Form einer 500 PS starken Sportlimousine. Leider nicht die Gabe, heikle Situationen vorauszusehen und zu vermeiden – und dann auch noch Pech. Die Details: 112 Sachen zu schnell auf der Berliner Stadtautobahn (an dieser Stelle ist Tempo 80), Polizeikontrolle, keine entlastenden Umstände. Führerschein weg, Idiotentest, drei Monate Fahrverbot, 1.600 Euro Geldstrafe. Zu dumm.

In Esslingen (Baden Württemberg) fuhr ein sehr junger Motorroller-Fahrer ohne Helm mit Mords-Karacho bei Rot über die Ampel, rammte gleich noch ein vorausfahrendes Auto – zufällig eine Zivilstreife der Polizei. Fahrer flüchtete zu Fuß, Beamte stöberten ihn später zu Hause auf. Der junge Mann hat im Gegensatz zum ersten Delinquenten keine härteren Strafen zu befürchten. Er ist erst 11, das Früchtchen!