Es ist nichts passiert. Außer, dass eine sonst vielbefahrene Bundesstraße in Baden-Württemberg neun Stunden lang gesperrt war und ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Sprengstoffexperten und Rettungsdiensten am Sonnabend die Umgebung von Sontheim im Kreis Heidenheim absicherte.

Tausende Autofahrer mussten eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen, Anwohner durften nicht ins Sperrgebiet – und am Ende rückten die Einsatzkräfte ab, ohne irgendwie tätig geworden zu sein. Außer zu sperren, genervte Autofahrer und Dorfbewohner irgendwie zu beschwichtigen und vergeblich um Geduld zu bitten.

Und warum der ganze Aufwand? Die Polizei sagt nichts – außer, dass jemand „ein verdächtiges Objekt“ auf der B466 gemeldet habe. Eine Bombe? Oder ein Nachrichten-Behältnis eines Geheimdienstes? „Ermittlungstaktische Gründe“, so die Polizei, verbieten eine Information der Öffentlichkeit.

Wie sagte Ex-Innenminister Thomas de Maiziere vor Jahren doch gleich: „Ein Teil dieser Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern.“ So aber wird in sozialen Medien munter drauflos spekuliert – bis zur steilen These, dass der verdächtige Gegenstand ein Ufo mit gefährlichen Aliens war ...