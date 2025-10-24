Wie kann man vergleichsweise mühelos richtig reich werden? Eher nicht mit viel und harter Arbeit. Aber vielleicht mit – Espresso-Trinken.

Das Online-Portal Travelbook hat die Preise für den starken Schwarzen in verschiedenen europäischen Großstädten verglichen. Spannendes Ergebnis: In Kopenhagen ist er mit üppigen 4,57 Euro satte 3,14 Euro teurer als in Lissabon (milde 1,43 Euro). Schnöde Mathematik: Wer 100 Espressi (manche sagen auch Expressen, Expressos) in Portugal statt in Dänemark schlürft, hat schon mal 314 Euro verdient.

Dafür springt lässig ein Billigflug ans Mittelmeer heraus. Dazu so viele Pluspunkte: Dort ist aktuell das Wetter besser (20 Grad) als im frostigen Skandinavien. Wer jeden Tag 14,285 Espressi trinkt, kann genau sieben Tage bleiben. Und das bei null Euro Hotelkosten. Denn: An Schlaf ist bei diesem Kaffeekonsum vermutlich nicht zu denken.

Okay, dem erhofften Reichtum vom Beginn des Textes sind wir hiermit nicht wirklich nähergekommen. Aber wir haben einen ziemlich aufregenden Urlaub fast für lau. Darauf schnell einen doppelten Espresso.