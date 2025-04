Einbrecher klauen im Normalfall Goldschmuck aus dem Tresor, den riesigen Flachbildfernseher oder womöglich die in Sammlerkreisen begehrte und entsprechend bezahlte Sneaker-Sammlung. Muss schon was bei rumkommen bei so einer kriminellen Aktion. Schließlich ist mit einem Einbruch ja auch ein gewisses Risiko verbunden. Und Arbeit sowie Kosten für entsprechendes Spezialwerkzeug. Dieser Einbrecher im thüringischen Städtchen Kahla (kennt man von der Unterseite des Kaffeegeschirrs aus DDR-Zeiten) wollte nichts klauen. Außer Wasser. Warmes Wasser.

Er knackte eine Nachbarwohnung in seinem Mehrfamilienhaus, um endlich mal wieder richtig zu duschen. In seinem eigenen Bad funktionierte das nämlich seit Längerem nicht – der 46-Jährige hatte die Wasserrechnung nicht bezahlt. Unser reinlicher Dusch-Ganove verließ das Leih-Bad schließlich auch wieder in leidlich ordentlichem Zustand.

Die Einbruchsspuren an der Wohnungstür konnte er jedoch nicht einfach wegwischen. Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Dabei war es doch in Summe eine ziemlich saubere Sache.