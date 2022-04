Schmierige Verfolgungsjagd

Eine der aktuell umstrittensten Substanzen ist Öl. Erstens: in Form von Erdöl, gefördert in Russland. Wie Erdgas oder Kohle politisches Druck- und Embargo-Mittel auf beiden Seiten. Der Westen will so den unsäglichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine schnellstmöglich beenden, Russland seinerseits den Westen wirtschaftlich in Bedrängnis bringen.