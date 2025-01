So gefährlich ist Schlafen im Flieger

Es gibt so viele gute oder gut gemeinte Ratschläge, mit denen Passagiere auf längeren Flugreisen (auch gern ungefragt) beglückt werden: Unbedingt einen Platz im hinteren Teil der Maschine buchen (hier überlebt man einen Absturz am ehesten), Thrombosestrümpfe anziehen (hilft gegen eventuelle Thrombose).

Relativ neu in dieser Aufzählung: Nicht einschlafen. Könnte nämlich sein, man wird nach der Landung einfach im Flieger vergessen. Wie die Frau, die nachts aufwachte und sich mutterseelenallein im mittlerweile eiskalten, auf dem Vorfeld des Flughafens von Toronto abgestellten American Airlines-Flugzeug wiederfand.

Jetzt hat die Flugbegleiter-Gewerkschaft APFA ein Merkblatt herausgegeben, das das Kabinenpersonal ausdrücklich anweist, vor Verlassen der Maschine penibel alle Sitzreihen, Toiletten und Gänge auf noch schlafende Fluggäste zu überprüfen.

Am allersichersten jedoch wäre diesbezüglich, wenn sich alle Passagiere an die (bislang ungeschriebene) Anti-Schlaf-Regel hielten. Was im Übrigen noch konsequenter auch für die Piloten gelten sollte. Insbesondere während des Fluges.