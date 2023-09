So sehen sie also aus: Aliens. Der selbsternannte Ufo-Experte und Journalist José Jaime Maussan durfte im mexikanischen Parlament zwei sorgfältig in Kisten gepackte Körper präsentieren: Wie Maussan versicherte, handelt es sich bei ihnen nicht etwa um Skulpturen moderner Künstler. Nein, diese etwas schrumpelig aussehenden Körper sind angeblich 2017 in der peruanischen Nazca-Wüste gefunden worden. Möglicherweise seien die Bedauernswerten bei der Landung vor Jahrhunderten umgekommen.

Eindeutig „nicht menschliche Wesen“ seien es und „nicht Teil unserer irdischen Evolution“, dozierte Maussan vor den perplexen Politikern – und löste im Internet einen Klick-Tsunami aus.

Doch weil Aliens auch in Mexiko die nationale Sicherheit bedrohen könnten, schauten sich Kriminalisten und Pathologen die Körper etwas genauer an – und entlarvten Maussan: In den Kisten seien „kürzlich hergestellte Puppen, die mit einer Mischung aus Papier und synthetischem Klebstoff überzogen wurden“. Also hat der Ufo-Mann doch recht – irgendwie: Die Puppen sind wirklich nicht Teil der irdischen Evolution...