SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert findet in Berlin einfach keine Wohnung

Er wäre so gerne allein zu Hause

Ziemlich frustriert: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert findet in Berlin partout keine eigene Wohnung.

Junger Mann, solvent, häufig auf Dienstreisen, sucht kleine Wohnung in Berlin. Zuschriften wahlweise an sein Bundestagsbüro oder gleich ins Willy-Brandt-Haus der SPD. Kommt auf beiden Wegen an.