Splitternackt und auf der Flucht

Deutschlands dümmster Schwarzfahrer in Halle geschnappt

Achtung, Bild-Text-Schere. Ob das Shirt viel schlauer ist, als gar nichts an, ist dennoch fraglich.

Alte Ganoven-Regel: Wer mit Haftbefehl gesucht wird, verhält sich in der Öffentlichkeit ruhig, um nicht aufzufallen. Wer mit Haftbefehl gesucht wird und ohne Fahrkarte Zug fährt, verhält sich demzufolge ganz besonders ruhig, macht sich am besten unsichtbar. Letzteres hatte der Delinquent (25), der jetzt im ICE von Berlin nach Halle unterwegs war, sogar versucht. Zumindest, was seine Kleidung angeht.