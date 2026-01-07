Der Verlierer des Jahres 2025? Jetzt, wo die Festtage vorüber sind, können wir es ja verraten, ohne der Miesepeterei bezichtigt zu werden. Der Verlierer also. Name: Weihnachtsmann. Vorname: Schoko. In Deutschland wurden letzte Saison nur noch 146 Millionen der süßen Gesellen produziert. Fette elf Prozent weniger als im Vorjahr. Schuld waren unter anderem die massiv gestiegenen Kosten für Zutaten und Löhne – und die Entscheidung der Endverbraucher, sich nicht jede Preis-Frechheit gefallen zu lassen.

Jetzt aber Blick nach vorn – nach dem Fest ist vor dem Fest. Schokos Verwandter, der Osterhase, hat Sorge, dass ihn im kommenden Frühjahr die gleiche Schmach wie gerade seinen Mützen-Kollegen ereilen könnte. Verlierer des Jahres, das will schließlich niemand. Abwenden kann das wahrscheinlich nur die Süßwaren-Industrie. Durch gezielte Preisgestaltung, Marketing, was man eben so macht, wenn die Schokolade am Dampfen ist.

Glücklose Weihnachtskollegen durch Einschmelzen in erfolgsheischende Osterbrüder verwandeln – das wird sicher nicht passieren. Mancher ist sich da jedoch nicht ganz sicher.