So schön kann Sprache sein – muss aber nicht.

Merkwürdige Überschrift. Versuchen Sie mal, das laut und einigermaßen fehlerfrei vorzulesen. Das können oft nicht mal versierte Tschechen, in deren Muttersprache dies ein beliebter Zungenbrecher ist.

Apropos: Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit der Schönheit von Sprachen. Dazu wurden Sprachschüler an einen Herzfrequenzmesser angeschlossen und mit verschiedenen Sprachen konfrontiert. These: Je schneller das Herz schlägt, desto mehr Emotion ist im Spiel, die jeweilige Sprache wird als schöner empfunden. Spoiler: Noch schlechter als Deutsch schnitt bei dem Test nur Niederländisch ab. Liegt an den vergleichsweise vielen Konsonanten, sagen Experten.

Ob Tschechisch im Test dabei war, wird nicht erwähnt. Der Satz aus der Überschrift bedeutet übrigens: „Steck den Finger in den Hals“. Testsieger wurde – Italienisch. Wegen der vielen Vokale. Darauf erstmal ein paar Kaputschinos.