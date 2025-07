Man kann von Donald Trump halten, was man will. Was er nicht hat – Stil, Anstand, Feingefühl, Empathie – macht er durch Eigenschaften auf einem ganz anderen Feld wett. Das untrügliche Gespür für den eigenen Vorteil in Form von Geld oder Publicity, ohne wirklich etwas dafür getan zu haben.

Jüngstes Beispiel ist Amerikas liebste Zuckerbrause. In einem Online-Hype wurde durch die Social Community herausgefunden, dass das verwendete Süßungsmittel, billiger Maissirup, irgendwie nur so halb gesund ist. Und das Getränk außerhalb der USA mit viel wertvollerem Rohrzucker hergestellt wird. Weshalb viele US-Verbraucher auf Coke made in Mexiko umsteigen.

Um das zu verhindern, ändert ER kurzerhand auch in den Staaten die heilige Rezeptur, Rohrzucker statt Maissirup. Einfach so. Weil er es offenbar kann. Donald Trump gewann kürzlich ja auch die FIFA-Clubweltmeisterschaft – dachte er zumindest. Er crashte die Jubelfeier des FC Chelsea, um auf allen Siegerfotos drauf zu sein und den Glanz des Augenblicks für sich zu nutzen.

Wer weiß, vielleicht wird Trump eines Tages an dieser Stelle auch mal die beste, nein, allerbeste Kolumne der Welt schreiben. Kann er, bestimmt.