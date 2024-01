Vor wie vielen Tagen die Experten der Zahlen-Plattform „Statista“ den guten Vorsatz fassten, eine Statistik zum Thema „gute Vorsätze“ zu erheben, ist nicht bekannt. Zumindest scheinen sie gewusst zu haben, dass sie sich mit der Umsetzung beeilen müssen. Ein Ergebnis der Statistik ist nämlich, dass gut ein Drittel der guten Vorsätze nicht länger als zwei Monate hält.

Das zweite Drittel bröckelt in den darauffolgenden Monaten. Nur jeder Fünfte schwört, eisenhart durchzuhalten. Und was nehmen sich die Deutschen für 2024 so vor?

Etwa die Hälfte aller Befragten wollen mehr Geld sparen. Und/oder mehr Sport treiben. Und sich natürlich gesünder ernähren. 15 Prozent wollen sich dieses Jahr im Job mehr anstrengen, sechs Prozent komplett auf Fleisch verzichten. Immerhin ein Prozent nimmt sich mehr oder weniger vor, sich nichts vorzunehmen. Das ist ehrlich. Und wenn’s schiefgeht – auch gut.