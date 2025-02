Wer kennt ihn nicht, den beliebten Zoo chinesischen Stadt Zibo in der Provinz Shandong. Gerade wieder ist er in den Schlagzeilen wegen eines gefälschten Zebras. Jetzt könnte jemand sagen, kein Wunder, auch in anderen Zusammenhängen bieten die Kollegen aus dem Reich der Mitte statt des Originals zuweilen mehr oder weniger gut gelungene Kopien an. Diese hier (siehe Foto) zählt eher zu Kategorie zwei. Es handelt sich um einen angemalten Esel.

Der Zoo verweist auf das Schild am Gehege, da steht eindeutig „Esel“. Also für alle, die der chinesischen Schriftzeichen kundig sind. Ein Marketing-Gag sollte es sein, sagen die Verantwortlichen. Hat funktioniert. Spätestens jetzt kennen auch die zoologisch ohnehin versierten Volksstimme-Leser den Zibo-Zoo.

Eigentlich ein alter chinesischer Hut: Der Tierpark in der Stadt Yulin warb vor Jahren zur Eröffnung mit besonders seltenen Tierarten. Es gab: Eine Handvoll Hähne, Gänse, eine Schildkröte und aufblasbare Pinguine. 2013 brüstete sich ein Zoo in Henan mit einem afrikanischen Löwen – dieser entpuppte sich schließlich als Tibetdogge. Tier-Fälschung hat hier offensichtlich Tradition.