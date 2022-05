Warum ein Gastronom einen Eintrittspreis für sein Lokal verlangt

In einem Restaurant in Ratingen müssen Gäste schon vor der ersten Bestellung zahlen

Können Restaurants Sehenswürdigkeiten sein? Oh ja: Auerbachs Keller in Leipzig oder der Bremer Ratskeller genießen Denkmalstatus. Doch ganz ohne große Historie ist nun auch das Cedric’s im beschaulichen Ratingen zur Sehenswürdigkeit geadelt. Nicht dass die NRW-Stadt und besagtes Lokal eine eigene Reise wert wären – aber Inhaber Horst Ingendorn führt eine Art Museumsregel ein: Wer rein will, muss Eintritt zahlen. Drei Euro, und zwar pro Kopf.

Drinnen sind zwar nur die Speisekarte und die mutmaßliche Kunst des Küchenchefs zu bewundern. Aber mit Eintritt, erklärt Gastronom Ingendorn, könne er trotz explodierender Kosten für Lebensmittel und Energie seine Preise für „Salat Louisiana“ mit gegrillten Shrimps und Sauce Aioli (19,50 Euro) oder „Rumpsteak New York Style“ auf gebratenen Champignons und dazu eine Ofenkartoffel (28 Euro) halten.

Wenn auf diese Weise die Inflation zu bekämpfen ist: Wie wär’s mit drei Euro Eintritt beim Discounter oder an der Tankstelle? Wir würden viel sparen...