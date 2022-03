Warum ein Vampir-Tintenfisch wie US-Präsident Biden heißt

Ob’s am Alter von Joe Biden liegt? Der US-Präsident ist mit seinen 79 Jahren der betagteste Chef im Weißen Haus, den die Vereinigten Staaten je hatten – und wurde nun ungefragt zum „Taufpaten“ des ältesten jemals gefundenen Vampir-Tintenfisches: Vor knapp 330 Millionen Jahren soll das zehn Zentimeter kleine Tierchen im heutigen US-Staat Montana herumgeschwommen sein – also zu einer Zeit, an die sich nicht einmal Joe Biden erinnern kann.