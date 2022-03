Warum Russen nicht mehr schießen dürfen

Gerade in diesen Zeiten kann es eine gute Idee sein, Russen die Waffe aus der Hand zu nehmen. Auch wenn sie gar nicht in der Ukraine sind – finden zumindest die Chefs der im Schwarzwaldstädtchen Oberndorf ansässigen Waffenschmiede Heckler & Koch. Angesichts der Putin’schen Invasion wirkt es tatsächlich etwas makaber, wenn Russischstämmige in der Abteilung „Beschuss“ eingesetzt sind.