Was die Comedians Hoëcker und Boning auf dem Brocken wollen

Zwei bekannte Komiker in Sachsen-Anhalt unterwegs

Die beiden bekannten Komiker Wigald Boning und Bernhard Hoëcker sind zurzeit auf großer Gipfeltour in ganz Deutschland unterwegs. Da ist es kein Wunder, dass es sie auch nach Sachsen-Anhalt verschlägt und sie die Harzer Berge erklimmen werden. Mit dieser Wanderung stimmen sie sich auf ihre Show abends in Wernigerode ein, hinter der ein einzigartiges Konzept steckt: Das Publikum stellt den beiden Komikern Fragen. Somit wissen Wigald Boning und Bernhard Hoëcker im Vorhinein selber nicht, was der Abend bringen wird. Vorbereiten können sie sich darauf jedenfalls nicht. Denn das Publikum bestimmt mit seinen Fragen das Programm.