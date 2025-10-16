Das Reinigungspersonal bei Finnair war diesmal besonders gründlich. Statt wie üblich die Passagiersitze in acht Airbus-Jets nur trocken abzureiben, gingen sie feucht drüber. Ein fataler Fehler nach dem Motto „Blinder Eifer schadet nur“! Denn im Betriebshandbuch für die Maschinen steht ausdrücklich, dass die Polster trocken zu reinigen seien – und wer das nicht befolgt, riskiert die Zulassung der Maschinen.

Kein Witz, sondern bürokratische Realität – mit der Folge, dass die finnische Fluggesellschaft am Montag und Dienstag jeweils 20 Flüge streichen und insgesamt 5.000 Passagieren absagen musste.

Denn obwohl die Sitze bis zum planmäßigen Boarding der Fluggäste längst wieder trocken waren, hätte es ja theoretisch sein können, dass das Wasser die Brandschutzbeschichtung der Sitze angegriffen, ja geradezu weggeschwemmt hat.

Also mussten alle vom Reinigungseifer betroffenen Maschinen zur Finnair-Zentrale nach Helsinki geflogen werden, wo akribische Ingenieure in stundenlanger Arbeit schließlich feststellten: Wasser schadet dem Brandschutz nicht. Dummerweise stand das aber nicht im Betriebshandbuch ...