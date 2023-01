Wir schreiben das Jahr 2023 – hart an der Grenze zur Zukunft. In einer Zeit, in der moderne Autos schon mal eigenständig schlafende Fahrer über die Autobahn kutschieren, darf die heranwachsende künstliche Intelligenz (KI) zuhause in punkto Eigenständigkeit nicht nachstehen. Und was macht die heranwachsende KI, wenn sie sturmfrei hat? Das Gleiche, wie es menschliche Jugendliche schon seit Jahrzehnten tun: Party!

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.