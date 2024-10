In Wuppertal gibt's Verkehrsberuhigung ganz kreativ.

Man muss es den Nordrhein-Westfalen lassen: Sie können Verkehrsberuhigung – und das mit kreativeren Mitteln als Tempo-30-Zonen oder Fahrradstraßen. In Wuppertal blockierten Möhren am Montag eine vielbefahrene Kreuzung. Mit Schaufeln und zwei Kehrmaschinen hatten Mitarbeiter der Stadtreinigung bis in die Dämmerung zu tun, um die Möhrchen-Blockade zu beenden.

Die Polizei indes startete eine Gemüse-Fahndung – und auf der A1 stoppte sie einen Lkw mit nur noch ganz wenigen Rüben auf der Pritsche ...

Apropos A1: Dort gab’s am Montag zwischen Wuppertal und Köln noch eine Verkehrsberuhigung. Weil aus einem auf der Fahrbahn liegenden Portemonnaie Scheine flatterten, sperrte die Polizei die Autobahn – aus Sorge, dass Fahrer stoppen könnten, um Geld einzusammeln. Eine Stunde brauchten die Beamten, um selbst zu sammeln, der Stau aber dauerte noch viel länger. Die Autofahrer waren gar nicht beruhigt ...