Wenn Siegen verliert

So ein schöner Name ist auch irgendwie Verpflichtung. Die Stadt Siegen (101000 Einwohner) im Sauerland hatte bislang nicht allzu viel Anlass, sich als Vorreiter zu präsentieren. Zumindest nicht da, wo es am nächsten liegt. Ein Blick in die Fußball-Tabelle: Top-Club Sportfreunde Siegen spielt in der Oberliga Westfalen und liegt aktuell – auf dem letzten Platz.