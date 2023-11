Einblicke in einen überraschenden Kosmos.

Bier her!

Einfach mal googeln: zwei Begriffe, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben, in dieser willkürlichen Kombination trotzdem einen überraschenden Kosmos entfalten. Wir versuchen es mit a) „Bier“ und b) „Rekord“. Und erfahren in Sekundenschnelle, dass der Bier-Rekord am Ballermann auf Mallorca im letzten Sommer 1.111 Gläser je 0,3 Liter mit einer einzigen Bestellung waren. Hui.

Ob dieser Rekord mit einer weiteren Bestellung vom Oktober geknackt wurde, ist strittig. Waren zwar 1.234 Gläser, aber nur 0,2 Liter. Hier kommt es auf das Kleingedruckte in den Wettkampfbedingungen an. Falls es die überhaupt gibt. Und einer der Rekord-Kandidaten noch drei Buchstaben am Stück geradeaus lesen kann.

Schnellster Biertrinker der Welt ist übrigens Steven Petrosino aus USA – er schaffte 1977 einen Liter in unfassbaren 1,3 Sekunden. Wem jetzt noch immer nicht schwummrig ist: weitergoogeln. Oder erstmal ein Bier aufmachen.