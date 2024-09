Es gibt Worte, die geraten einfach in Vergessenheit. Meist, weil es dem Gegenstand, den sie bezeichnen, ebenso geht oder er bereits im Nirvana abgetaucht ist, physisch wie gedanklich.

An dieser Stelle soll ein solches Wort aus der Kindheit vieler Leser (60er und 70er Jahre) gerettet werden- ein Versuch. Wer zuweilen in den DDR-Gebirgsurlaub fuhr, hatte anschließend einen Uller (auch „Ullr“). Zweieurostückgroße Scheibe aus Hirschhorn oder Plastik, das lustlos versuchte, Hirschhorn zu imitieren. Das Ding, hintendrauf ein nie funktionierender Billig-Kompass, vorn ein miserabel handkoloriertes Foto mit „Gruß aus dem Erzgebirge/Harz/Thüringer Wald“, baumelte stolz an der Gürtelschlaufe des sehr jungen Besitzers, war wichtige Ferientrophäe und fortan Glücksbringer für alle Lebenslagen. Die Uller/Ullr von damals sind längst in irgendeiner Schatzkiste auf dem Dachboden oder im Müll verschwunden. Die Erinnerung bleibt. Und jetzt hoffentlich auch das Wort.