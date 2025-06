Bauwerk steht in der Prignitz bei Wittenberge. Versteigerung in Berlin. Denkmalschutz vereitelt US-Karriere.

Neuer Eigentümer gesucht: Der ehemalige DDR-Grenzturm in Cumlosen bei Wittenberge in der Prignitz.

Sie haben ein Faible für weite Sicht? Und zufällig mindestens 5.000 Euro übrig? Dann könnte die Versteigerung der Deutschen Grundstücksauktionen AG am Freitag, 27. Juni, in Berlin ein Termin für Sie sein: Dort wird ein neuer Eigentümer für einen ehemaligen DDR-Grenzturm in Cumlosen an der Elbe bei Wittenberge gesucht.

Niemand bewacht hier mehr den Sozialismus

Fast 36 Jahre nach dem Mauerfall hat hier schon lange niemand mehr das westliche Ende des Sozialismus bewacht – stattdessen kann sich der künftige Eigentümer über einen tollen Blick auf die Elblandschaft freuen. Und über die „funktionale, zweckgebundene Architektur“, wie es im Exposé heißt.

Investor wollte Turm für US-Freizeitpark

Obwohl der Katalog den „erheblichen Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf“ für den Turm nicht verschweigt, sind beim Landkreis Prignitz viele Anfragen über mögliche Nutzungen eingegangen. „Irgendwas mit Tourismus“ scheint aktuell die wahrscheinlichste Option. Zum Scheitern verurteilt dürfte indes die Idee eines Geschäftsmannes sein, den Turm Stein für Stein abzubauen, trotz Donald Trumps Einfuhrzöllen in die USA zu verfrachten und in einem Freizeitpark wieder aufzubauen: Glücklicherweise gibt’s den deutschen Denkmalschutz...