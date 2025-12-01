Tolle Sehenswürdigkeiten, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, gutes Essen – nach diesen Kriterien wählen die meisten Leute ihr Urlaubsziel. Für andere ist offenbar eher wichtig, was hinten rauskommt. Oder besser, wohin.

Ein britischer Onlinehändler für Sanitärzeug hat, warum wohl, mehr als 19.000 Google-Bewertungen bezüglich öffentlicher Toiletten in beliebten Touri-Städten in ganz Europa analysiert, daraus ein Klo-Ranking erstellt. Richtig dreckig wird es danach in der EU-Metropole Brüssel. 22 Prozent der stillen Örtchen kommen über das Prädikat „stinkend“ nicht hinaus. Auch Stockholm oder Riga k.... in der Bewertung mächtig ab.

Geradezu glänzend steht die litauische Hauptstadt Vilnius da, gleich danach kommen Vaduz (Liechtenstein) und Ljubljana (Slowenien). Berlin liegt auf dem fünften Platz – von hinten. Warum wundert uns das nicht?

Andererseits: Warum hat der Auftraggeber der Studie die Klo-Hygiene nicht vor Ort (oder Örtchen) getestet? Die Erfahrung lehrt, dass Google-Bewertungen nur bedingt seriös sind. Oder, um es mit Sanitär-Vokabular etwas drastischer zu formulieren: Teils ziemlicher Sch...