Warum Orte so heißen, wie sie heißen, ist das Eine. Was man daraus macht, das Andere. Im Zusammenhang mit einem weltbekannten Trink-Event startete unser Nachbar-Bundesland Brandenburg eine Aktion via Instagram. O-Ton Landesmarketing: Der berühmte Kotzhügel auf dem Münchener Oktoberfest ist mal wieder brechend voll. Dabei ist Kotzen in Brandenburg doch viel schöner.

Kotzen liegt im schönen Havelland, viel Natur, ein bisschen Wasser – und jetzt jede Menge weltweite Aufmerksamkeit im Netz.

Das Oktoberfest geht noch bis zum kommenden Dienstag – Sachsen-Anhalts Tourismus-Vermarkter sollten diese Chance nicht verstreichen lassen.

Zum Anlass passt ganz sicher das Salzland-Dorf Biere (Ozapft is). Vielleicht fällt den Tourismus-Werbern auch was Passendes zur Börde-Gemeinde Barleben (die ziemlich viel zu bieten hat außer einem regen Bar-Leben) ein. Schwieriger, aber im Oktoberfest-Zusammenhang durchaus darstellbar sollte eine Kampagne für Pissen (bei Leuna) oder die gern bereisten Dörfer Ober- und Unterkaka im Burgenlandkreis sein.