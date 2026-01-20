Das ist richtig dumm gelaufen mit der künstlichen Intelligenz. Mit der Folge, dass ein Paar in den Niederlanden nicht etwa ein Jahr nach seinem Ja-Wort am 19. April vorigen Jahres seinen ersten Hochzeitstag feiern kann. Stattdessen mussten die beiden jetzt erfahren, dass sie weiter in „wilder Ehe“ zusammenleben.

Schließlich ist’s beileibe nicht so, dass Bürokratie nur auf Deutschland beschränkt wäre. Deshalb hat ein niederländisches Gericht entschieden, dass die Ehe wegen eines offenbar mit ChatGPT erstellten Standesamts-Textes ungültig ist!

Darin fehlte nämlich die bei den westlichen Nachbarn vorgeschriebene Formulierung, dass sich beide Partner die Erfüllung aller ehelichen Pflichten versprechen. Die bürokratische Konsequenz: Ohne Pflichterfüllung keine Ehe! Wie der Sender RTL jetzt berichtete, sah das auch ein Gericht so – und erklärte die Hochzeit der beiden gnadenlos für ungültig.

Die Frage ist jetzt nur, wer aus der Hochzeitsgesellschaft den KI-Fehler gepetzt hat. Kleiner Tipp: Bei der „Tätersuche“ könnte ChatGPT helfen. Und mit natürlicher Intelligenz sollten die verhinderten Eheleute überlegen, ob sie noch mal heiraten.