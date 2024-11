Einfach so mit dem Rad von A nach B war gestern. Schöne Strecke, Sehenswürdigkeiten, formidable Kneipen am Wegesrand – komplett schnuppe. Künftig geht es darum (Achtung, neuer Trend!), möglichst ausgefallene Figuren zu radeln. Kein Quatsch.

Wie kürzlich Rebecca Laurel aus der englischen Stadt Leicester. Sie hat sich anlässlich Halloween eine Tour ausgedacht und per GPS getrackt, die auf der Landkarte aussieht, wie ein Skelett. Braucht kein Mensch, ist aber trotzdem irgendwie eine lustige Idee. Deshalb geht dies hier an alle Radfreunde in Sachsen-Anhalt: Bald ist Weihnachten. Wenn das Wetter es irgendwie zulässt, radelt Tannenbäume, Rentiere, Lebkuchenteller, den Weihnachtsmann oder einen Adventskranz mit ein bis fünf Kerzen und schickt einen Beweis-Screenshot aus der Tracking-App an axel.ehrlich@volksstimme.de.

Glaubhafte Ergebnisse haben ziemlich gute Chancen, an dieser Stelle veröffentlicht zu werden. Also los!