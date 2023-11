Erinnern Sie sich noch an „Penny Lane“ von den Beatles? Für die jüngeren Leser: Die noch immer erfolgreichste Pop-Band der Weltgeschichte schuf 1967 mit dem Hit „Penny-Lane“ einen der wahlweise eingängigsten oder nervigsten Ohrwürmer überhaupt. Und machte nebenbei eine damals leicht zweifelhafte Straße in ihrer Heimatstadt Liverpool weltberühmt. So berühmt, dass über viele Jahre immer wieder die „Penny Lane“-Straßenschilder geklaut wurden.

Gerade meldete sich, anonym wie reumütig, ein ehemaliger Student, der 1976 eines dieser Schilder mitgehen ließ. Er habe seinerzeit viele glückliche Jahre in Liverpool verbracht und möchte der Stadt dafür irgendwie etwas zurückgeben. Nämlich das Schild von damals.

Nutzloses Wissen so nebenbei: Meistgeklautes Schild in Deutschland ist wahrscheinlich das Ortsschild der Gemeinde Wacken. Beliebtes Souvenir aus dem Dorf, in dem jedes Jahr das weltberühmte und nicht selten ziemlich schlammige Heavy-Metal-Festival stattfindet.

Auch gern gestohlen, weil irgendwie lustig: Die Ortstafeln von Pups (Bayern), Katzenhirn (auch Bayern), Kneipe (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) oder Lederhose (Thüringen).

Achso, internationaler Klau-Hit war viele Jahre das Schild der österreichischen Gemeinde Fucking. Bis die genervten Gemeindeväter ihr Dorf schlau in Fugging umbenannten.