Wir basteln uns ein Erdbeben

Die Nachricht vom Erdbeben mitten in Berlin, ähm, erschütterte am Wochenende die Welt. Oder wenigstens Berlin – zumindest die Anwohner direkt am Tempelhofer Feld. Okay, ganz sicher einige davon. Seismische Stationen maßen die Stärke von 1,4. Später kam raus: Es waren die Fans, die bei einem Open Air-Konzert auf- und ab hüpften und so die ungewöhnlichen Schwingungen erzeugten.