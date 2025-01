Kavaliere der alten Schule gibt es nicht mehr viele. Ein seltenes Exemplar tauchte jetzt am Flughafen Dortmund - ja, dort gibt es einen Flughafen - auf. Um seine Frau vor dem Knast zu bewahren.

Die hatte eine Geldstrafe von läppischen 300 Euro wegen irgendeines Betrugsdelikts nicht bezahlt - deshalb gab es einen Haftbefehl, den die Polizisten, die die Frau am Airport kontrollierten, umgehend vollstreckten. Der brave Ehemann rückte ähnlich umgehend mit den 300 Euro an, um seine geliebte Frau kavaliermäßig freizukaufen. Was auch gelang. Einziger Haken: Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen unbezahlter Strafen, hier ging es um vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.

Die Polizisten am Flughafen ließen die Frau laufen, steckten dafür ihren Mann in den Knast. Bitter: Da er soeben sein ganzes Geld für seine Frau ausgegeben hatte, war für den eigenen Freikauf nichts mehr übrig. Nicht überliefert ist der Fortgang der Geschichte. Hat die Frau ihn womöglich ihrerseits freigekauft? Oder der Delinquent schmort noch immer hinter Gittern - und vielleicht ist das sogar das Happy End für einen Teil des Pärchens.