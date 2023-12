Gegen kalt am Kopf hilft seit Menschengedenken Bommelmütze. Okay, erst seit 1858, aber damals war von uns keiner dabei. Bommel (man kann der oder die Bommel sagen) hat aber weder was mit Mode, noch mit kuschlig warm zu tun. Quasi erfunden hat sie (wir bleiben in unserer Region beim „die“) die französische Kaiserin Eugenie, Frau von Napoleon III.

1858 also, Brest. Truppenbesuch bei der Marine. Einer der Matrosen salutierte unter Deck vor der Kaiserin. Und rammte sich in der flachen Schiffskajüte mörderisch den Kopf, dass es blutete.

Die praktische Eugenie schlug vor, doch verpflichtend eine Art Stoßdämpfer auf die Matrosenmützen zu tackern. Daraus wurde irgendwann die Bommelmütze. Auch die von uns damals als extrem albern empfundene Variante aus Kindertagen. Schließlich hatten die wenigsten von uns so extrem niedrige Decken und den Strick-Poll nur draußen auf dem Kopf.