In den 1970er Jahren verblüffte er die TV-Zuschauer mit Löffeln, die er durch Gedanken-Kraft oder sonstige Zauber-Energie verbog. Uri Geller kam durch spiritistisch-parapsychologische Auftritte zu Ruhm und Geld.

Nach Jahrzehnten der geheimnisvollen Gegenstände-Verbiegerei hat Uri Geller jetzt tatsächlich was – geradegebogen. Eine uralte Geschichte aus dem Jahr 1977: Womöglich, weil er seinen Erfolg damals selbst nicht ganz glauben konnte, lieh Geller in einer Bibliothek in Los Angeles ein Buch („The Galler Papers“) über sich selbst und seine übernatürlichen Fähigkeiten aus. Jetzt, 47 Jahre später, fand er es in seinem Keller wieder, schickte das Buch reumütig nach L.A. zurück.

Schon wieder geschah ein Wunder: Der Magier kam, anders als Otto Normalbuchrückgabevergesser, komplett ungeschoren davon. Inzwischen aufgelaufene, vermutlich horrende Versäumnis- und Mahnzuschläge waren plötzlich wie weggezaubert.