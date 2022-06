Zebra, wo sind deine Streifen hin?

Forscherteam will Tieren ihre charakteristische Zeichnung einfach wegzüchten

Unsere Welt ist, wie wir wissen, ein sensibles System. Und kann schnell aus dem Gleichgewicht geraten, wenn an irgendeiner Stelle plötzlich zu viel oder zu wenig von etwas ist. Unter diesem Aspekt betrachten wir folgende aktuelle Meldung: Ein spezielles Zuchtprogramm in Südafrika steht vor dem Durchbruch. Es geht um Zebras – ohne Streifen. Eine Rückzüchtung des so genannten Quagga, das seit 1883 ausgestorben ist.