Ludwigsburg - Die Bundesliga-Basketballer von Science City Jena haben die vierte Niederlage in Serie hinnehmen müssen und geraten immer mehr in Abstiegsnot. Der Aufsteiger verlor sein Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:89 (29:45). Für die Gastgeber, die nach drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis feiern konnten, erzielte Traveon Buchanan (26) die meisten Punkte. Für die Thüringer trafen nur Eric Washington (27), Keith Braxton Junior (17) und Tavian Dunn-Martin (10) zweistellig.

Die Gäste hatten in den ersten beiden Vierteln große Probleme und konnten nur bis zum 11:11 (6.) mithalten. Dann zogen die Ludwigsburger über 27:14 (9.) auf 49:29 (22.) davon. In dieser Phase konnten die Jenaer nur einen ihrer 13 Versuche von jenseits der Dreierlinie erfolgreich verwandeln.

Die Gäste steckten jedoch nicht auf und schafften nach einer überragenden Aufholjagd den 82:82-Ausgleich (39.) Doch mit sieben Punkten in Serie entschieden die Gastgeber die Partie.