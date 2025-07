Berlin - Wer noch ungenutzte T-Shirts, Hosen, Röcke oder Leggings zuhause herumliegen hat, kann diese der Berliner Stadtmission spenden. Am Montag und Dienstag werden im U-Bahnhof Wedding Spenden entgegengenommen, teilte die Stadtmission mit.

In der Kleiderkammer der Stadtmission werden wochentags bis zu 180 obdachlose Menschen versorgt, die sich über gut erhaltene und saubere Sommersachen freuen, sagte Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi. Besonders für Männer benötigt werden T-Shirts, enge Boxershorts, Socken, Hosen und Kopfbedeckungen. Für die Frauen werden Röcke, Unterwäsche, Leggins, Socken, Pullover und Strickjacken benötigt. Außerdem braucht die Stadtmission Schuhe und Sneaker für Männer und Frauen.

Die Spenden können am Montag zwischen 9.00 und 17.30 Uhr sowie am Dienstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr direkt an der Sammelstelle in der U-Bahnstation abgegeben werden.

Auch weitere Dinge des täglichen Bedarfs benötigt die Stadtmission. Auf einer Liste auf ihrer Website stehen auch Artikel wie Regenschirme, Einwegrasierer und andere ungeöffnete Hygieneartikel.