Wer wird beim FC Augsburg Nachfolger von Sandro Wagner? Spekuliert wird über Ralph Hasenhüttl oder Pellegrino Matarazzo. Interimscoach Manuel Baum erklärt, worauf es für ihn ankommt.

Augsburg - Interimstrainer Manuel Baum will sich bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor seinem letzten Spiel nicht mit der Suche nach seinem Nachfolger beschäftigen. „Wir halten es tatsächlich jetzt auch so, dass wir sagen: Du, Manu, konzentriere dich auf deine Aufgabe“, sagte der 46-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SV Werder Bremen, als er über seine Rolle im Trainer-Findungsprozess befragt wurde.

Hasenhüttl? Matarazzo?

Spekuliert wurde zuletzt wiederholt, dass Ralph Hasenhüttl ein Kandidat sein könnte. Der VfL Wolfsburg trennte sich im Mai von Hasenhüttl, der zuvor beim FC Southampton und RB Leipzig gearbeitet hatte. Auch der Name von Pellegrino Matarazzo, zuletzt bei Hoffenheim und Stuttgart unter Vertrag, fiel bereits in Medien. Er soll aber vor einer neuen Traineraufgabe bei Real Sociedad San Sebastián in Spanien stehen.

Baum hat nach dem gescheiterten Projekt mit Trainer-Novize Sandro Wagner bis zum Ende des Jahres die Verantwortung übernommen. Einem überraschenden Sieg gegen Bayer Leverkusen folgte eine knappe Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Das Duell mit Bremen werde nun „ein komplett anderes Spiel werden. Gegen Frankfurt und Leverkusen mussten wir sehr viel verteidigen“, sagte Baum.

Baum will Fans und Verein beschenken

Nun wolle man ein „anderes Gesicht“ zeigen. „Vor allem mit dem großen Ziel, dass wir unsere Fans und den Verein auch mit drei Punkten aus dem letzten Spiel in diesem Jahr beschenken wollen“, sagte Baum. Mit einem 1:0-Sieg würde der FCA zu Bremen aufschließen oder könnte die Hanseaten bei einem höheren Erfolg sogar überholen. „Tatsächlich wird das Ziel auch sein, dass wir sie hier zu Hause packen, und dann auch tabellarisch überholen“, sagte Baum.

Personell sieht es jedoch nicht gut aus. Elias Saad, Ismael Gharbi und Samuel Essende fehlen wegen ihrer Teilnahme am Afrika-Cup. Chrislain Matsima muss gelb-gesperrt zuschauen, Kapitän Jeffrey Gouweleeuw fehlt verletzt. Ein „ganz großes Fragezeichen“ steht hinter Anton Kade. „Ich gehe davon aus, dass er nicht dabei ist“, sagte Baum. Einige Kaderplätze werden durch Nachwuchsspieler besetzt.