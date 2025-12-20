Das Evangelische Augustinerkloster in Erfurt ist neuer Markenbotschafter für das Reiseland Thüringen. Warum der traditionsreiche Ort als Symbol für Geschichte, Kultur und Glauben ausgewählt wurde.

Erfurt - Das Evangelische Augustinerkloster in Erfurt ist zum neuen Markenbotschafter für das Reiseland Thüringen ernannt worden. Wie die Thüringer Tourismus GmbH mitteilte, gehört das Kloster damit künftig zu rund 50 ausgewählten touristischen Aushängeschildern im In- und Ausland.

Das Augustinerkloster stehe in besonderer Weise für Geschichte, Kultur und Glauben im Freistaat, erklärte Geschäftsführer Christoph Gösel. Der Ort verbinde die lutherische Tradition mit einer modernen Nutzung als Tagungs- und Bildungsstätte.

Historisches Juwel in Erfurt

Das Kloster wurde ab 1276 errichtet und zählt zu den seltenen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Ordensanlagen. Es ist eng mit Martin Luther verbunden, der dort Anfang des 16. Jahrhunderts lebte und wirkte. Heute dient das Augustinerkloster als ökumenisches Veranstaltungs- und Tagungszentrum sowie Begegnungsstätte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Es trägt unter anderem das Siegel „Europäisches Kulturerbe“ und gilt als „Ort der Demokratiegeschichte“.

Mit der Ernennung verfügt Erfurt nun über sechs Markenbotschafter des Reiselandes Thüringen. Das Augustinerkloster soll künftig das thüringenweite Motiv „Faszination“ verkörpern. 2027 begeht das Kloster sein 750-jähriges Bestehen.